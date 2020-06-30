كورونا.. 83 وفاة بمصر وواحدة في البحرين

مصر، البحرين/الخليج 365
أعلنت مصر، الإثنين، تسجيل 83 وفاة بكورونا، فيما رصدت البحرين حالة واحدة بالفيروس.
وأفادت الصحة المصرية بتسجيل 83 وفاة، و1566 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 412 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 66 ألفا و754؛ منها ألفان و872 وفاة، و17 ألفا و951 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و534 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 411.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و239؛ منها 84 وفاة، و20 ألفا و928 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الإثنين، 10 ملايين و380 ألفا، توفي منهم أكثر من 507 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و619 ألفا، وفق موقع "Worldometer".
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