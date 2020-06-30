غوتيريش يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل لاتفاق ملء السد

نيويورك/ محمد طارق /الخليج 365

شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مصر وإثيوبيا والسودان، على التواصل إلى اتفاق لملء سد النهضة، بناءً على "الجهود الإيجابية" للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، الإثنين: "الأمين العام يرحب بنتائج الاجتماعي الاسثنائي للاتحاد الإفريقي (الذي تم الجمعة) بشأن سد النهضة".

وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث، قال الاتحاد الإفريقي، في بيان السبت، إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من قضايا المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول لاتفاق خلال أسبوعين.

وأضاف دوجاريك: "يثني الأمين العام على الاتحاد الإفريقي لقيادته الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى اتفاق".

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وتابع: "يشجع الأمين العام مصر وإثيوبيا والسودان على البناء على الزخم الإيجابي والتوصل إلى اتفاق مفيد لجميع الأطراف".

وعقد مجلس الأمن، الإثنين، جلسة خاصة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحسب مراسل الخليج 365.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

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