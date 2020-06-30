قطار تركيا الطبي يصل العراق الثلاثاء

بغداد /الخليج 365

ـ السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز: طائرة مساعدات ستحط الثلاثاء في مطار بغداد ومطار كركوك محملة بمساعدات طبية، بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ـ يعاني العراقيون من صعوبة الوصول الى المستلزمات الطبية الأساسية للوقاية من كورونا، كما تعاني المستشفيات من نقص الأدوات الطبية، والوضع الصحي في ترد مستمر

قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الإثنين، إن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى العراق غدا الثلاثاء، لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.



وأفاد السفير في تصريح لمراسل الخليج 365، أن السفارة التركية في بغداد تلقت طلبات بإرسال مساعدات طبية، في ظل تضرر العراق من انتشار الفيروس.



وأضاف، "يعاني العراقيون من صعوبة الوصول الى المستلزمات الطبية الأساسية للوقاية، كما تعاني المستشفيات من نقص الأدوات الطبية، والوضع الصحي في ترد مستمر".



وأردف، يجري تحضير مساعدات المعدات الطبية، بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استجاب لطلب إخوتنا العراقيين كعادته".



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وتابع الرئيس أردوغان عبر عن تعاطفه مع الجارة العراق وأعطى التوجيهات أيضا بتلبية مطالب مدن كركوك والموصل (شمال) والكوت (وسط)، حيث يعيش التركمان.



وتصل، الثلاثاء، طائرة إلى مطار بغداد بعدها ستنتقل إلى مطار كركوك، وفق المصدر ذاته.



وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي وفيات كورونا في عموم العراق إلى 1839، والإصابات إلى 47 ألفا و151، و22 ألفا و974 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.



فيما بلغت حصيلة إصابات إقليم كردستان شمالي العراق 5.904، توفي منهم 200، وتماثل للشفاء 1767.

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