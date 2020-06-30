كورونا.. وفاتان بموريتانيا وواحدة في كل من الإمارات وفلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، الإثنين، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، فيما رصدت وفاة واحدة في كل من الإمارات وفلسطين بالفيروس.

وأفادت الصحة الموريتانية بتسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 78 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 4.237 بينها، 128 وفاة و1.497 حالة شفاء.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، وإصابة 449 بالفيروس، إضافة إلى تعافي 665 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 48 ألفا و246، منها 314 وفاة، 37 ألفا و76 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و98 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.443، منها 8 وفيات، و621 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الإثنين، 10 ملايين و343 ألفا، توفي منهم أكثر من 506 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و610 آلاف، وفق موقع "Worldometer".

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