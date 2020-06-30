اتفاق جزائري تركي على تبادل المراكز الثقافية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الإثنين، الاتفاق مع تركيا على المضي قدما بمشروع تبادل فتح مركزين ثقافيين والذي تم الإعلان عنه خلال زيارة سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان لوزارة الثقافة الجزائرية اطلعت عليه وكالة الخليج 365، فإن ذلك جاء خلال استقبال وزيرة الثقافة مليكة بن دودة اليوم لسفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أزدمير غوكتاش.

وأوضح البيان أن الوزيرة "نوهت بالعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر وتركيا خاصة في المجال الثقافي".

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فيما أكدت السفيرة، وفق المصدر ذاته، "استعداد بلادها لتوظيف الخبرات التركية في مجال الحفظ والترميم خدمة للتراث الثقافي الجزائري".

واتفق الطرفان وفق البيان، على "المُضي نحو فتح المركز الثقافي الجزائري بتركيا، وكذا المركز الثقافي التركي بالجزائر، والسعي الدائم إلى تطبيق البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين".



وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي زار البلاد آنذاك، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين "اتفقا على فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر وآخر جزائري بتركيا"، دون تحديد موعد للبدء في تنفيذ المشروع.

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