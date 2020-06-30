بعد تحذيرها من "الضم".. إسرائيل تتهم "باشليت" بالتحيز للفلسطينيين

زين خليل/الخليج 365

هاجمت الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، متهمة إياها بالتحيز للفلسطينيين، وذلك بعد تصريحات مناهضة لمخطط الضم الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان "ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها باشليت منصبها لتسييس المفوضية ضد إسرائيل"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الوزارة: "لم يكن مفاجئا أن تنضم (باشليت) إلى الحملة الفلسطينية ضد خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن المزعومة)، وأن تدلي بتصريحات حتى قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

وفي وقت سابق الإثنين، أكدت باشليت، أن خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية "غير قانونية".

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وشددت المفوضة الأممية في بيان على ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأوضحت باشليت أنه "على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر"، محذرةً من أنه "لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم".

وأضافت أن الضم سيكون له "عواقب وخيمة" على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.

ولفتت باشليت إلى أن الضم غير القانوني لن يغير من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.