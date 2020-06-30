مباحثات قطرية إيرانية حول التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة / الخليج 365

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، آخر التطورات الإقليمية والدولية.



جاء ذلك في اتصال عبر تقنية الفيديو أجراه ظريف مع آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



Advertisements

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال، "استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن ظريف وآل ثاني ناقشا "آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون الثنائي بين إيران وقطر".



كما استعرضا في مباحثاتهما، القضايا المتعلقة بعقد الدورة السابعة (تعقد سنويا) لاجتماع "اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.