"حزب الله" العراقي: سنقاضي الكاظمي بتهمة "اختطاف" عناصرنا

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، الإثنين، أنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تتهمه فيها بخطف عناصرها التي اعتقلتها قوات الأمن، بتهم وصفتها بـ"الكيدية".

جاء هذا، في بيان نشره على تويتر، المسؤول الأمني في "حزب الله" أبو علي العسكري، تعليقا على اعتقال 14 عنصرا من الكتائب، بتهمة التحضير لهجوم صاروخي على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة، حيث مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأمريكية.

وقال العسكري: "عملية المداهمة تأتي رداً على ملاحقة الكتائب للكاظمي، بتهمة تورطه في مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

وأضاف أن "العملية (اعتقال عناصر الكتائب) كانت بتدبير من الولايات المتحدة"، مشيراً إلى "إجبار الكاظمي على تسليم العناصر المعتقلة إلى قوة من الحشد الشعبي بعد 4 ساعات فقط من اعتقالهم".

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وتابع، "تعهد كاظمي الغدر (في إشارة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي) بعدم تكرار هكذا أعمال صبيانية، وقد كفل ذلك بعض من داخل الحكومة ومن خارجها ومن داخل البلد ومن خارجه".

وبعد ساعات من الاعتقال، اقتحمت عناصر من كتائب "حزب الله"، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب، في "المنطقة الخضراء".

وتتلقى الكتائب تدريبا وتمويلا من إيران، وتتهمها واشنطن بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر، السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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