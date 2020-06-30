"الانتقالي الجنوبي": الأولوية لتشكيل حكومة مناصفة باليمن

مبارك محمد/ الخليج 365

اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، المدعوم إمارتيا، الإثنين، أن تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، بموجب اتفاق الرياض، هو أولوية عاجلة.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، خلال لقائه في الرياض، السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، حيث بحثا فرص إحلال السلام والاستقرار باليمن، عبر تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال الموقع: "تحدث الزبيدي عن أهمية تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض، وأولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل تتولى مهامها بشكل فوري، وعلى رأس ذلك تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق".

وبرعاية سعودية، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، إلى هذا الاتفاق، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذه.

ويتضمن الاتفاق 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وبينها تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب.

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وشدد الزبيدي على رفض المجلس أي تدخلات إقليمية معادية لما أسماه "المشروع العربي"، الذي يقوده التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية (يحارب الحوثيين المدعومين من إيران).

وقال إن المجلس الانتقالي يدعم عملية السلام، بقيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، ومستعد للمشاركة في العملية.

وتأتي تصريحات الزبيدي في ظل حراك ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لتنفيذ اتفاق الرياض، ووقف المواجهات بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ودعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السبت، إلى تنفيذ اتفاق الرياض "من دون تجزئة" باعتباره "المخرج الآمن" للأزمة الراهنة.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، على محافظة أرخبيل سقطرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.