“تنمية أحد رفيدة” تستعد لمبادرة نشامى الحي

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب المتعب، قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بتجهيز غرفة عمليات نشامى الحي وذلك بمقر اللجنة.وقد نشأت مبادرة “نشامى الحي” من خلال مشاركة 8757 مشاركاً في الرابط الإلكتروني لمبادرة نشامى عسير، بفكرة أن يكون في الأحياء مجموعات تطوعية تقوم على شؤون الأهالي خلال فترة الحظر، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر تضرراً من الوباء، فيما رأي أمير منطقة عسير، أن يتم تطوير المشروع ليكون مستداماً، بأثر أكبر سواء أثناء الحظر أو بعده، وأن يتوسع مفهوم الخدمة ليكون شاملاً يرتكز على نقاط القوة في منطقة عسير.وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد بن درع، أن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.

يُذكر أنه سيتم منح المشاريع النوعية ضمن الفرص المحددة، راية “نشامى عسير”، وشهادة التميز للمشاريع النوعية متى ما حققت الضوابط اللازمة وكانت على درجة عالية من الكفاءة والاتقان.