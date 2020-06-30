الجبير: إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح

أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير، إننا نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على منع توريد الأسلحة إلى إيران، وإن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، وقال إن إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح؛ وهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين، وأنها تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع براين هوك الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأميركي، اليوم الاثنين، أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في المملكة، وشدد ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية.

وأضاف استعرضنا مع براين هوك الأعمال الإجرامية لإيران في اليمن ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران.

فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، أن الولايات المتحدة ستستمر في التعاون مع ⁧‫المملكة، وأوضح أن عملية سحب بطاريتي باتريوت من المملكة بسبب إعادة تموضع معداتنا العسكرية ولنحافظ على قدراتنا في المنطقة

وقال أن المملكة‬⁩ تستثمر في المستقبل المشرق لشعبها بعكس ⁧‫إيران‬⁩، ونحن ندعم رؤية ⁧‫2030‬⁩ التي قدمها ⁧‫ولي العهد، ونوه إلى أن “حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة”، محذراً من “تصاعد العنف إذا رفع حظر التسلح عن إيران”، مشيداً بـ”الدعم السعودي لليمن اقتصاديا وسياسيا”.

وحذر براين هوك من تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران مؤكدا أن إيران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، ففي الوقت الذي تقدم فيه المملكة كل الدعم لليمنيين وتستثمر في شعوبها خير استثمار نجد بلدان تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيراني.

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وطالب هوك مجلس الأمن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران.

وقال، إيران‬⁩ لن تستطيع الحصول على الأسلحة بسهولة، وقد فرضنا حظر الأسلحة على ⁧‫إيران‬⁩ منذ 13 عاما وأسهم في تقليل نقل الأسلحة إلى حلفاء ⁧‫إيران‬⁩.

وأكد براين هوك: أن التصعيد في اليمن يشكل تحديا لكن المملكة تعمل لحل سياسي بالرغم أن الحوثيون أطلقوا 400 صاروخ إلى المملكة منذ عام 2016.

وأضاف أن المملكة تريد إنهاء الحرب في اليمن وإيران تسعى لحرب دائمة، وواشنطن والمجتمع الدولي بدعمون جهودها للتوصل لحل لأزمة اليمن، ومقابل الجهود المملكة البناءة تقوم ⁧‫إيران‬⁩ بتقويض أمن ⁧‫اليمن‬⁩، وقال إن إيران نكبت كل الدول التي تدخلت فيها، والمملكة دعمت العملية السياسية والإغاثية هناك.

وكشف براين‏ هوك: انه تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية لليمن في نوفمبر وفبراير الماضيين.

واستعرض “الجبير” و”هوك” خلال زيارته عينات من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على الأعيان المدنية في المملكة.