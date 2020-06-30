شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ وقت صلاة الوتر من الليل؟.. «الشيخ المصلح» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم، لما جاء في حديث معاذ وأبي نضرة وحديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوتر وقال فيه (ما بين صلاة العشاء والفجر).

وأضاف الشيخ المصلح “وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر)”.

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وقد أجمع العلماء على أنه لا وتر قبل صلاة العشاء، واختلفوا في نهايته فمنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر، وهذا قول جماهير العلماء، ومنهم من قال ينتهي بصلاة الفجر، وبه قال جماعات من أهل العلم.

وختم الشيخ خالد المصلح “قول وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي اتفق عليه عامة العلماء أما في المبدأ فلا خلاف، أما في المنتهى ففيه خلاف بين أهل العلم هل هو بطلوع الفجر أم بصلاة الفجر؟”.