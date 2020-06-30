«أبشر»: 6 اشتراطات ضرورية لتجديد إقامة العمالة المنزلية «إلكترونياً»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المنصة الإلكترونية لنظام «أبشر» على وجوب توافر 6 اشتراطات أساسية لإتمام تجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًّا عبر المنصة. وأوضحت منصة «أبشر» الاشتراطات المطلوبة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الموثق على موقع “تويتر” وجاءت كالتالي: 1- سريان جواز سفر العامل. 2- سداد رسوم الخدمة. Advertisements 3- وجود تأمين طبي سارٍ للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة). 4- سداد المخالفات المرورية للعامل. 5- ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل. 6- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عاما أو أكبر.

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