شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من طبيب الطوارئ «الأنصاري» بعد تأكد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف طبيب الطوارئ الدكتور “عمار الأنصاري” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما حصل على نتائج اختباراته.

وقال “الأنصاري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحمدلله أولاً و أخيرًا، تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا”، لافتاً إلى أن الجائحة مستمرة ، لكن عزيمته (كطبيب) أقوى في مواجهتها.

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وأكد “الأنصاري ” أن أطباء الطوارئ لا يعلمون ماذا سيواجههم، واستدرك بقوله: “لكن العالم يعلم أننا سنكون موجودين من أجلهم”.

وأوضح “الأنصاري” أنه يقرأ تغريدات متابعيه التي غمرته بالدعوات والسؤال، داعياً الله أن يكتبها من نصيبه ونصيب كل مريض.