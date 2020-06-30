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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من طبيب الطوارئ «الأنصاري» بعد تأكد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف طبيب الطوارئ الدكتور “عمار الأنصاري” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما حصل على نتائج اختباراته.
وقال “الأنصاري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحمدلله أولاً و أخيرًا، تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا”، لافتاً إلى أن الجائحة مستمرة ، لكن عزيمته (كطبيب) أقوى في مواجهتها.
وأكد “الأنصاري ” أن أطباء الطوارئ لا يعلمون ماذا سيواجههم، واستدرك بقوله: “لكن العالم يعلم أننا سنكون موجودين من أجلهم”.
وأوضح “الأنصاري” أنه يقرأ تغريدات متابعيه التي غمرته بالدعوات والسؤال، داعياً الله أن يكتبها من نصيبه ونصيب كل مريض.
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