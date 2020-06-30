شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات ومروحيات حربية تركية تقصف قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر جاعل لها منذ قليل نقلا عن مصادر عراقية، أن مقاتلات ومروحيات حربية تركية قصفت قرى كردية بمحافظة دهوك.

وفى وقت سابق أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق حققت أهدافها في مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من تطهير الأراضي وقتل وأسر عدد من الإرهابيين.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن عمليات أبطال العراق الأولى والثانية والثالثة، تمكنت من تحقيق أهدافها العسكرية ونجحت في المجالين الأمني والاستخباري، وأسفرت عن نتائج مهمة في ملاحقة عصابات داعش وتجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف أن أهمية هذه العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، تكمن في أنها لم تترك لفلول عصابات داعش الإرهابية أماكن آمنة، يمكن أن تتخندق بها وتمكنها من القيام بأعمال إرهابية في المناطق التي تعتبرها ساخنة، فضلا عن اعتماد استراتيجية وتكتيكات جديدة في ملاحقة فلول داعش تختلف عن سابقاتها.