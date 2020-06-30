شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف اجتماع كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الإثنين فى العاصمة أبوظبي - عبر تقنية الاتصال المرئي - أعمال الاجتماع نصف السنوي العاشر للجنة كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا"، والذى تستضيفه دولة الإمارات على مدى ثلاثة أيام بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

ويتابع الاجتماع خلال أعماله أهم الموضوعات التي تم طرحها ضمن اجتماعي لجنة كبار المسؤولين ومجلس وزراء الرابطة اللذين عقدا فى أبوظبى خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر من العام 2019.

وتتضمن أجندة الاجتماع - الذي انطلق برئاسة عبد الناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية الاماراتى، في ضوء تولي دولة الإمارات رئاسة رابطة "أيورا" للدورة 2019-2021 - بحث القضايا التشغيلية والمالية للرابطة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لخطط العمل المستقبلية بهدف الخروج بالتوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرابطة "أيورا" خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تعتمد لجنة كبار المسؤولين القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة للرابطة المزمع عقدها نهاية شهر نوفمبر من العام الحالى.