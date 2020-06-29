شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مؤثرة.. رجل أصيب والداه بـ«كورونا» فقام عليهما ولم يتركهما للخدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: روى الدكتور خالد النمر، قصة مؤثرة لرجل أصيب والداه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فقام على رعايتهما حتى تحسنت حالتهم الصحية. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: باقة ورد.. لرجلٍ أعرفه أصيب والداه بفيروس كورونا، وكانت الأعراض حرارة وكحة وتعب وقلة نوم وقلة أكل ..الخ”. وأضاف: “أن الرجل اعتزل الأهل والأصحاب وقام عليهما ورعاهما بـ (نفسه) ولم يتركهما للخدم ونفذ توصيات الأطباء بحذافيرها”. وختم الدكتور خالد النمر بقوله “ثلاثة أيام لا يذوق هذا الرجل فيها النوم إلا لِمَاماً، حتى بشرني اليوم بتحسنهما، جزاك الله الجنة يا محمد”.

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