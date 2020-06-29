شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. رياح نشطة وسحب رعدية والأحساء أعلى درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

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وأوضحت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع تقرير الأرصاد أن الأحساء قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والقريات 19 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.