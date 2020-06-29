ماذا دار في لقاء الأمير خالد بن سلمان ومسؤول أمريكي كبير

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وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة "تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة" على حد قوله.
وأضافت الوكالة السعودية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة "الهجمات الأخيرة على المملكة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها".
كما نقل نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.
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