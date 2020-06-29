وبحسب وكالة "واس" استعرض الثنائي أيضا أوجه التعاون لتعزيز استقرار أسواق النفط، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها. وقررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في أبريل/نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وهو الخفض القياسي، الذي جاء ردا على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس النيجيري حول اتفاقية "أوبك+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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