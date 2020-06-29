شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: عودة موظفى إمارة رأس الخيمة للعمل بكامل طاقتهم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، عودة الموظفين إلى مقار عملهم بنسبة 100% اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 وفقا لما جاء بوكالة الانباء الاماراتية

وأشارت الدائرة إلى إلغاء الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين فى الحكومة بجميع الفئات على أن تنحصر الاستثناءات المرتبطة بالمخاطر الصحية ذات الصلة " بكوفيد 19 " على فئة واحدة فقط تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بحيث يستمر عملهم عن بعد وفق ضوابط وأحكام النظام المعتمد بشرط تقديم تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة.

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وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتأكيد على التباعد الجسدى بما يضمن سلامة الموظفين مع الاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط.