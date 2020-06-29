العراق: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 600 شخص فى محافظة نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة العلاقات العامة والإعلام العراقية في مديرية شهداء نينوى، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات600 شخص.

وقالت الشرطه - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - إنه تم العثور على مقبرة جماعية في قرية (تعديل) الواقعه بين الموصل وقضاء تلعفر تضم رفات 600 شخص.

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