شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تنفذ مبادرة للدعم النفسى للعاملين الصحيين خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الصحة البحرينية مبادرة للدعم النفسي للممرضين وأفراد المجتمع خلال جائحة كورونا، وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعد فريق الدعم النفسي وقسم الصحة بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة البحرينية، وبالتعاون مع عدد من المتطوعين في مجال الصحة النفسية، برنامجا للدعم النفسي خلال جائحة فيروس كورونا لتشمل الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج والعاملين الصحيين، انطلاقاً من أهمية تقديم الدعم النفسي لمختلف قطاعات المجتمع خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم والذي تسبب في أزمة صحية عالمية، فقد قامت مملكة البحرين بتنفيذ خطوات رائدة في مجال التصدي والوقاية مما جعلها نموذجًا يحتذى به في الأنظمة الصحية في مجال تنفيذ التدابير الاحترازية وكفاءة التعامل مع هذه الظروف.

ويضم فريق العمل والمشاركين في تنفيذ هذا البرنامج فريق الصحة النفسية من قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة ومستشفى الطب النفسي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأفراد المتطوعين.

وبخصوص الدعم النفسي لأفراد المجتمع فهو يتضمن نشر الرسائل التوعوية حول الصحة النفسية لمختلف الفئات الاجتماعية، وإرشادات متنوعة حول كيفية التعامل مع الأطفال في مثل هذه الظروف، وكيفية التعامل مع "نوبات الهلع "وتوفير تدريبات التفريغ النفسي مع توفير خط ساخن لتلقي الحالات وتقديم الدعم النفسي المناسب لهم.