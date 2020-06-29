مجلس التعاون الخليجى يؤكد حرصه على تحقيق قفزة فى العلاقة مع العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، نايف الحجرف، حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - أن سفير العراق بالسعوديّة التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في مقرّ الأمانة العامّة، وبحث الجانبان سُبُل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في المرحلة القادمة.

وأكّد الأمين العامّ، دعم دول المجلس للعراق، وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات؛ لما يُمثّله العراق من أهمّية، وثقل كبير ، مشيرا إلى أنه سيحرص على زيارة العراق، وجعلها من أولويّاته في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكّدَ السفير حرص العراق على تطوير علاقاته مع الأمانة العامّة، بما يُحقّق مصالح الشعب العراقيّ وشُعُوب دول الخليج.

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