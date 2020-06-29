شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشارك فى مؤتمر "مع السلام ضد الاحتلال" وترفض المخططات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مملكة البحرين في مؤتمر "مع السلام ضد الاحتلال"، وبحسب وكالة البحرين، نيابة عن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، شارك السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في مؤتمر (مع السلام ضد الاحتلال) الذي دعت له دولة فلسطين المنعقد اليوم الاثنين من خلال الاتصال المرئي، برئاسة الوزير الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين.

وقد أكد السفير وحيد مبارك سيار في كلمة ألقاها في المؤتمر على أهمية هذا المؤتمر والذي يمس قضية لها مكانة عالية في قلوبنا وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهي قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى وما يتعرض له من مخاطر، وهو خطوة مهمة ومطلوبة بشدة من أجل إبراز الصوت العربي والإسلامي وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وبخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم أجمع بمكافحة جائحة فيروس كورونا، إنما يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين ويعرض المنطقة بأسرها للخطر الشديد.

وجدد رفض مملكة البحرين التام لتلك المخططات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولمبادئ القانون الدولي، وأكد موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية ولنيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك وفقا لمبادرة السلام العربية 2002 م وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.