ولى عهد السعودية ورئيس نيجيريا يبحثان اتفاقية أوبك+ واستقرار أسواق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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