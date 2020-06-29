فلسطين تسجل 98 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 2443 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء اليوم /الإثنين/ تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 2443 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، والوفيات 8 حالات.

وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الإصابات 80 حالة في محافظة الخليل و17 حالة في محافظة نابلس وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.

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