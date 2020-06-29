شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالقصر الجمهورى اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للسلام، بمشاركة كافة أعضائه، والذى يأتى استكمالا لاجتماع المجلس، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال رئيس مفوضية السلام سليمان ادم الدبيلو، فى تصريح صحفي، أن المجلس توافق بالكامل على 5 من النقاط التى تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة الثورية خلال زيارتهما للخرطوم، وكلف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير للوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة.
واعتبر الدبيلو ما تم التوصل اليه من اتفاق دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جدا.
على صعيد آخر عبر رئيس مفوضية السلام، عن امله ان تصل مسيرة الثلاثين من يونيو غدا الى مقاصدها بسلام وأمن، داعيا الشباب لان "تكون المسيرة سلمية ".
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