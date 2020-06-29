نائب وزير الدفاع السعودى: منظومات الدفاع الأمريكية فى المملكة تهدف لحفظ الأمن الإقليمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن منظومات الدفاع الأمريكية في المملكة تهدف لحفظ الأمن الإقليمي، متابعا: "بحثنا مع براين هوك المبعوث الأمريكي بشأن إيران جهود حفظ السلم فى المنطقة والعالم"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "نثمن إرسال واشنطن قوات ومنظومات دفاعية للسعودية، وبحثت مع براين هوك إرساء الأمن والسلم فى المنطقة".
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