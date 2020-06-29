شكرا لقرائتكم خبر عن أخفى كوكايين فى مقابض حقيبته.. والإمارات تعاقبه بالسجن 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حكماً بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بحق زائر أفريقى فى الأربعينات من عمره لإدانته بجلب 23 كبسولة بلاستيكية احتوت على 825 جراماً كوكايين، حاول تهريبها عبر إخفائها فى مقابض حقيبة سفره، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وشهد مفتش في جمارك دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباح يوم الواقعة في مارس الماضي، من قسم الأجهزة الداخلية لمتابعة حقيبة "المتهم" التى عُثر داخل مقابضها على كبسولات السموم المذكورة بعد ضبطها وتفتيشها، مشيرا إلى أن الأخير حاول إنكار صلته وعلاقته بالحقيبة، مدعياً أنها ليست له، غير أنه تم نقله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقه.
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