شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب حزب الله بالعراق: سنقاضى رئيس الوزراء بشأن اعتقال 14 من عناصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كتائب حزب الله في العراق أنه تم الإفراج عن جميع العناصر الذين اعتقلهم الأمن العراقى الخميس الماضى بتهمة استهداف أمريكيين. وقالت كتائب حزب الله بالعراق: "سنقاضى رئيس الوزراء بشأن اعتقال 14 من عناصرنا بتهمة تخطيط هجوم بالمنطقة الخضراء".

وفى وقت سابق أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله ـ العراق رفض تسليم السلاح إلى الدولة العراقية بعد إطلاق سراح العناصر المعتقلين من فصيله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضاف أمين عام كتائب حزب الله العراقي متحديا الدولة العراقية: "لن نسلم سلاحنا".

قبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل أنه تم إطلاق سراح جميع عناصر حزب الله العراقى الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية.

وفى وقت سابق أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، أن كتائب حزب الله العراقية توعدت باستهداف رئيس الوزراء العراقى بعد القبض على قياديين فيها.