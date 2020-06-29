شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بالبحرين بعد دفع الحكومة فواتير الكهرباء والماء ورواتب القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن مجلس الشورى بالبحرين الرعاية الأبوية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، وإصدار توجيهاته لدعم المواطنين، خصوصا فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على جميع دول العالم، بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وأشاد مجلس الشورى البحرينى، في بيان، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين، بناء على التوجيهات الملكية بشأن دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا في القطاع الخاص من جائحة كورونا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكفل الحكومة بدفع رسوم الكهرباء والماء لجميع المشتركين المواطنين فى مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر المذكورة وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضى لكل مشترك، وإسناد القطاعات الأكثر تأثرا من الجائحة وفق ضوابط وشروط يحددها مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين).

وكان ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.