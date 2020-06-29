وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيرته الإسبانية سبل منع خطة الضم الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين خلال اتصالين هاتفيين، مع نظيرته الإسبانية أرانكا جونزاليس والمبعوث الأممى للعملية السلمية نيوكولاى ميلادينوف، سبل تنسيق المواقف والجهود لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى خلال الاتصالين أيضا بحث إعادة إطلاق مفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

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