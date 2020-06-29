شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى يؤكد ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، ضرورة احترام المواطنين للإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا.

وقال بن بوزيد - في تصريحات اليوم /الاثنين/ في البليدة - "يتوجب على كافة المواطنين أن يعملوا للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، لأن هذا يقلل كثيرا من حالات الإصابة بالعدوى"، مشيرا إلى أن محاربة الفيروس أصبحت لا تقتصر على قطاع الصحة فحسب بل خرجت عنه وأصبحت متعددة القطاعات.

وأضاف "سجلنا مؤخرا إرتفاعا في عدد حالات الإصابة مما نشر الخوف، ولكن هذا الوضع يشمل العالم ككل وليس الجزائر فقط، غير أن الأمر المشجع لدينا هو أنه رغم أن الإصابات مرتفعة لكن الوفيات محدودة جدا".

وأشار إلى أن أعراض 80 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا تشبه أعراض الحمى موسمية، أما 20 بالمائة المتبقية تظهر عليهم أعراض قوية وحوالي 4 بالمائة فقط منها تؤدي إلى الوفاة، معربا عن أمله في توقف الوباء عن حصد المزيد من الوفيات.

وأكد ضرورة التعايش مع هذا الفيروس الذي من المنتظر أن يدوم لعدة أسابيع أو عدة أشهر كما يروج له عبر كافة دول العالم، وقال "يتحتم علينا أن نعيش مع الفيروس ونحاربه ولا يجب أن يؤثر علينا وعلى اقتصادنا وعلى الواقع الجزائري أو يصبح مصدر قلق، بل يجب أن نعمل على تطوير المستلزمات ونقوي أنفسنا ونعمل أكثر".