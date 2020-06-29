شرطة مكة المكرمة تضبط لص ارتكب 19 عملية سرقة من محلات تجارية بجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة أسفرت عن القبض على مواطن سعودى فى العقد الخامس من العمر لارتكابه (19) عملية سرقة من محلات تجارية وإشهار السلاح على العاملين بها، وتورطه بسرقة 5 مركبات استخدمها أثناء سرقاته من تلك المحلات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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