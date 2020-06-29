شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: أحبطنا العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين لدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية، حسبما جاء فى نبأ عاجل على سكاي نيوز عربية.

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