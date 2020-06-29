شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية خالطت مصاب بكورونا نجحت فى إنقاذ أسرتها من المرض.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومى، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي، بحسب صحيفة القبس السعودية.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، وكشفت إن 34% من الحالات للإناث، و66% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 105%، والبالغين 85%.

وبحسب صحيفة سبق، أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (186436) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (57719) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2285) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما سجلت عدد (2363) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (127118) حالة.