شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السودانى يضبط 9 قيادات إخوانية تخطط لأعمال عدائية بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة السودانية، أن جهات أمنية أوقفت، قيادات تنتمي لحزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية» المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية. وفقا لصحيفة المشهد السودانى.

وقال مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح: إنه توفرت معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل بضاحية كافوري في الخرطوم، بغرض التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020م، ونفذ فريق مشترك من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة للمنزل واعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، وذلك في 18 يونيو الماضي.

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وأوضح البيان أنه تم إخطار النائب العام، تاج السر الحبر، وشارك اثنان من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ على المجموعة، وعددها 9 أشخاص، بينهم عبدالقادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن على المعاش عمر نمر.

وتتولى النيابة العامة السودانية إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيدا لتقديمهم للقضاء.