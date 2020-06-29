البحرين تساند "عربات الأطعمة المتنقلة" لدعم المشروعات الشبابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساند مملكة البحرين "عربات الاطعمة المتنقلة" لدعم المشروعات الشبابية، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بالبحرين أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ماضية في تنسيقها مع مختلف الجهات من أجل تنظيم النشاط التجاري الشبابي المتعلق بعربات الاطعمة المتنقلة ودعمهم والعمل على وضع الاطر والنظم وتطوير البنية التحتية لإنعاش هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع عدد من الجهات عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة السبل المثالية لدعم قطاع عربات الأطعمة المتنقلة، وكيفية الارتقاء بهذا القطاع والاطر التنظيمية والإدارية المناسبة لإنجاح مشروعات العربات المتنقلة.

ورحب وزير شؤون الشباب والرياضة البحرينى بممثلي الجهات المختلفة مثمنا جهودهم في سبيل دعم المشروعات الشبابية، وأبرزها العربات المتنقلة مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لإنجاح المشروعات الشبابية وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم.

وخلال الاجتماع قام المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال لشؤون البلديات بالبحرين، بتقديم عرض عن رؤية الوزارة حول كيفية دعم العربات المتنقلة وعدد العربات ومناطق تواجدهم في الفترة الحالية بالإضافة الى عرض القانون الذي ينظم عمل هذه العربات من كافة النواحي والاشتراطات التي يجب توافرها، كما عرض مقترحات الوزارة لتنظيم العربات بصورة أكبر بما يعود بالصورة الإيجابية على كافة العربات كما قدم تصورا مقترحا لمشروع مستقبلي من أجل تنظيم العربات وفق الأطر القانونية.