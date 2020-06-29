قُتل 23 مدنياً أفغانياً وجُرح 15 آخرون، اليوم الاثنين، في انفجارين بجنوب البلاد. وذكرت القيادة العسكرية في بيان نقلته “فرانس 24” أن حركة طالبان نفذت تفجيرين في سوق بمقاطعة سانغين في ولاية هلمند. من جانبها، نفت “طالبان” الاتهامات و”حمّلت الحكومة مسؤولية الوقوف خلف الانفجارين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجاران يخلفان 23 قتيلاً في صفوف المدنيين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.