مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 5.21 نقاط ليقفل عند مستوى 7287.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 326 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 286 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، وأسمنت القصيم، والواحة، وأسمنت اليمامة، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلي، وفيبكو، وشاكر، وتعليم ريت، وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.48%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسامبا، وسيرا، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وسامبا، والأهلي، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم، منخفضًا 467.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7758.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 ألف سهم تقاسمتها 1448 صفقة.
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