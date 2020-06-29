العقيد المالكي يطلع مبعوث واشنطن لإيران على أسلحة الحوثيين التي تستهدف المملكة

أطلع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، على الأسلحة التي تستخدمها ميلشيات الحوثي في استهداف المملكة.

وأوضح المالكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وهوك، أن تلك الأسلحة بمثابة رسائل واضحة من الحوثيين بأنهم لا يرغبون في الحل السياسي باليمن، وأنهم سيستمرون في استهداف المناطق المدنية بالمملكة، وتحديدًا العاصمة الرياض وجازان وأبها.

وأشار إلى أن الخبراء يستطيعون التمييز بين الأنواع المختلفة للصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في استهداف المملكة، والتي تتطابق مع ما استحوذت عليه قوات التحالف في أوقات سابقة.

واستعرض المالكي بعض الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها ميلشيات الحوثي في استهداف بعض البقاع في المملكة، ومن بينها صاروخ بدر الباليستي الذي تم اعتراضه أثناء استهدافه لمدينة ينبع فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن قوات التحالف عثرت أيضًا على بعض الكتيبات الإيرانية التي تشرح لعناصر الحوثي كيفية استخدام وتوجيه تلك الصواريخ.