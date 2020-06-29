القويحص يستقبل محافظ بحرة وعدد من اعضاء جمعية مراكز الأحياء

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استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه صباح اليوم سعادة محافظ بحرة رجا السلمي ، وتم خلال اللقاء مناقشة مطالب سكان المحافظة للخدمات البلدية و الاطلاع على المشاريع الجارية في تلك المنطقة .
كما استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء ، الدكتور هاشم حريري رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة وعدد من أعضاء المجلس ، وجرى خلال اللقاء اطلاع معاليه على جهود الجمعية خلال جائحة كورونا ، كما قدم الامين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي عرضاً مفصلاً عن اعمال ومهام المجلس الفرعي لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة .
وأثنى معالي المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء في مكة المكرمة من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها وأن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة مراكز الأحياء وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.
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