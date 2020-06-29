القويحص يستقبل محافظ بحرة وعدد من اعضاء جمعية مراكز الأحياء

استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه صباح اليوم سعادة محافظ بحرة رجا السلمي ، وتم خلال اللقاء مناقشة مطالب سكان المحافظة للخدمات البلدية و الاطلاع على المشاريع الجارية في تلك المنطقة .

كما استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء ، الدكتور هاشم حريري رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة وعدد من أعضاء المجلس ، وجرى خلال اللقاء اطلاع معاليه على جهود الجمعية خلال جائحة كورونا ، كما قدم الامين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي عرضاً مفصلاً عن اعمال ومهام المجلس الفرعي لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة .

وأثنى معالي المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء في مكة المكرمة من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها ‏وأن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة مراكز الأحياء وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.