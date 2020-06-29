إطلاق سراح جميع عناصر "كتائب حزب الله" العراقي الذين اعتقلوا قبل أيام

وأعلنت حركة "عصائب أهل الحق" عن إطلاق سراح جميع معتقلي الحشد الشعبي في عملية مساء الجمعة، بحسب موقع "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء".
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وكتب القيادي في الحركة محمود الربيعي، في تغريدة عبر "تويتر": "أخوتكم في لواء 45 حشد شعبي، الذين تعرضوا للاعتقال قبل أيام قد أطلق سراحهم جميعا بعد ثبوت بطلان الادعاءات الكيدية بحقهم وفق الاجراءات القانونية والقضائية".
وكانت قوة من مكافحة الإرهاب داهمت، فجر الجمعة الماضي، مقرا لكتائب حزب الله العراقي في إحدى مزارع الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، واعتقلت عددا من قادتها، ما أثار غضب قادة من الحشد الشعبي.
ورداً على عملية مداهمة مقر الكتائب، حذر الإعلام الحربي من "المساس بالأخوة المجاهدين، ونخاطب من نفذ الواجب الخبيث: لا تكونوا أداة لتنفيذ مخطط الاحتلال الأمريكي، كنا وما زلنا مقاومة".
كما حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رئيس الوزراء العراقي (مصطفى الكاظمي) من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي، مؤكدا أنه لا يوجد أي فصيل من فصائل المقاومة يستهدف المؤسسات الحكومية العراقية في المنطقة الخضراء.
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