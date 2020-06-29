ونشرت المؤسسة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، "حاليا حريق في أراضي مؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة غرب ميناء عبد الله ويتم الأن التعامل معها عن طريق إدارة الإطفاء المدني".
وميناء عبد الله يوجد في منطقة من مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، وهو ميناء نفطي يقع جنوب العاصمة بـ45 كم.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الموانئ الكويتية: اندلاع حريق غربي ميناء عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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