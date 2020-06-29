مصر... "الطيران المدني" تتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل التشغيل

وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن وزارة الطيران المدني اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين مع استئناف حركة الطيران المنتظم بعد غد الأربعاء .

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الجولة التفقدية بمطار القاهرة، أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الكاميرات الحرارية بصالات الوصول وجاري العمل فى صالات السفر ليصل عدد الكاميرات الحرارية بمباني المطار إلى 40 كاميرا مختلفة بتكلفة 7 ملايين جنيه بجميع نقاط المطار لقياس درجات حرارة المسافرين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا حيث سيتم تحويل الركاب الذين ترتفع درجة حرارتهم عن 36 درجة.

© Photo / Ministry of Civil Aviation Advertisements مطار القاهرة يستعد لاستئناف الرحلات

وبدأ المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى الجولة التفقدية بالشرح المفصل داخل مباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها، تزامنا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو/تموز المقبل.

وفى السياق ذاته أكد رئيس الشركة القابضة للمطارات، على توفير جميع سبل الراحة والأمان للركاب في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتداء من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات، والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع الطائرات المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتيريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة.