بيفاني المستقيل: حذار الانقضاض على دولارات اللبنانيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

حذّر مدير عام ​وزارة المالية​ اللبنانية المستقيل آلان بيفاني من تحويل «دولارات» المودعين إلى الليرة قبل المزيد من التغيّر في سعر الصرف، أو تجميد الأموال بشكلٍ يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها، ويحرم أصحابها من استعمالها، و«عدم تحمّلها من قبل من يجب عليهم أن يتحمّلوها».

وأعلن بيفاني، في ​مؤتمر​ صحفي أنه «بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، وارتفعت نسبة المخاطر إلى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت، تقدمت باستقالتي، طالباً إعفائي من كل المهام الموكلة إليّ، ولقد أقسمت على الالتزام بالعمل، وحمل المسؤولية وألا أتبرأ منها»، موضحاً «انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي، وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم، وبذلنا جهدنا لتفادي الأسوأ، إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به».

وشدد بيفاني على أن «حالة الإنكار والتسويف والحملات التخوينيّة وعدم التنفيذ، كلّ ذلك ضرب المسار، ووصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي تُرضي من يستفيد من النظام القائم بشكلٍ يُفقد ​لبنان​ قدرته على التفاوض مع الجهات الدوليّة، ونقوم بكلّ ما يمكن لإفشال مشروع التغيير، وهذا ما يُفقدنا صدقيّتنا، وتأكّد اليوم أنّ مقاربتنا صحيحة، لكنّ تسرّع البعض أدّى إلى تحريف الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها، فاستاء الصندوق، واستاء المانحون».

وبيّن بيفاني أنه «ما زلنا لا نعرف ما تبقّى لنا من احتياطي للحفاظ على لقمة عيش الناس، وأين الكابيتال كونترول، بينما اللبنانيون يتعرّضون لـ (هيركات) دائم، والمرتبك وسيّئ النية يشتم ويحوّر ويزوّر الوقائع، وغاظهم أن نضع خطة وتشخيصاً حظيا بالتنويه، فلجأوا إلى نكران الوقائع»، موضحاً أن «المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة، وضعت تقويماً صحيحاً، وتمّ إقرارها بالإجماع، وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور، والسلطة التنفيذية لم تفسر مضمون الورقة التي قدّمتها، ولا صحّة للمزاعم التي جرى الترويج لها عن أنّ الخطة ترمي إلى الاقتصاص من المودعين». ولفت المدير المستقيل إلى أن «النظام (اللبناني) بدأ يُظهر أبشع ما لديه، فجاءت الاتهامات الملفّقة أننا حاقدون على القطاع المصرفي، وأنّنا لسنا أكفاء ومزوّرون وفاسدون.. ستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الاتهامات الرخيصة»، داعياً إلى «رفع السرية المصرفية كاملة، وتحديد الثروات العقارية، وتتبّع مصادرها، وقيام الدولة بتشكيل لجنة تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز».

وأكد بيفاني أن «إشراك المودعين الكبار في إعادة رسملة المصارف لا تعني بالضرورة المساهمة المباشرة بملكيّة المصارف، فحذارِ تحويل دولارات المودعين إلى الليرات قبل المزيد من التغيّر في سعر الصرف، وتجميد أموال المودعين بشكلٍ يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها، ويحرم أصحابها من استعمالها، وذلك لإنكار وجود الخسائر، وعدم تحمّلها من قبل من يجب عليهم أن يتحمّلها».