85 ألف ساعة عمل للتعقيم في كلباء باستخدام 10 آلاف لتر مطهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: محمد الوسيلة

أكد المهندس عبد الرحمن النقبي، مدير عام بلدية كلباء، نجاح إدارته بالتعاون مع شركائها في تنفيذ متطلبات برنامج التعقيم الوطني بالكفاءة المطلوبة، مشيراً إلى أن البرنامج غطى أكثر من 126 من المرافق الحيوية بالمدينة، ونفذه خلال 85983 ساعة عمل باستخدام 10105 لترات من المعقمات والمطهرات على مدى الثلاث أشهر الماضية، مشيراً إلى أن البرنامج غطي بأعمال التعقيم 22 من مرافق ومباني البلدية،و 35 مرفقاً في المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالمدينة إلى جانب 44 مؤسسة ودائرة حكومية و25 شارعاً رئيسياً وفرعياً بكلباء والمناطق التابعة لها إدارياً.

وأوضح أن البرنامج شهد إجراء تعقيم وتطهير بشكل كامل للمرافق كافة في مدينة كلباء باستخدام آليات ومعدات تعقيم متطورة وبكوادر عمالية وفنية متميزة، مشيداً بتجاوب الجمهور من حيث الالتزام بقرار منع وتقييد الحركة وتفاعلهم المحفز مع الفرق المنفذة للبرنامج، مثمناً الجهد والتعاون المثمر مع مركز شرطة كلباء وشركة بيئة في تنفيذ متطلبات البرنامج.