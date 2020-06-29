تعقيم 5008 مواقع على مستوى مدن منطقة الظفرة وطائرة «الدرون» توعي العمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت بلدية منطقة الظفرة أن أعمال التعقيم ضمن برنامج التعقيم الوطني التي تم تنفيذه مؤخراً غطت 5008 من المواقع على مستوى مدن المنطقة، كما شارك في البرنامج 7869 موظفاً وعاملاً، وشملت أعمال التعقيم: الطرق الرئيسية والمماشي والمسالخ والحدائق والعزب والاستراحات البحرية، ومساكن العمال، والموانئ، والمراكز التجارية، إضافة إلى البنوك والمصارف والطرق والمساجد والمباني الحكومية والمدارس، والمباني الصحية والمباني والمرافق التابعة للبلدية.

وأكدت أنه تم استخدام مواد صديقة للبيئة لمواد التعقيم؛ للمحافظة على صحة وسلامة العاملين والجمهور؛ حيث بلغ عدد المركبات التابعة للبلدية المشاركة في التعقيم 1842 مركبة، إضافة إلى 993 سيارة دوريات، إلى جانب 2920 من الآليات التابعة للمقاولين والشركات.

وحول التقنيات الحديثة التي تم استخدامها، أوضحت البلدية: إن فرق التواجد البلدي لعبت دوراً فاعلاً وقدمت مجهوداً كبيراً في التوعية والتعاون مع الفرق الأخرى في عمليات التعقيم، وتقديم التوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث نفذ الفريق من خلال طائرة (الدرون) العديد من الجولات التي غطت مساحات واسعة بالمنطقة، وتم تقديم رسائل توعوية للعمال في المناطق الصناعية؛ للحد من تفشي «كورونا».

كما أكدت البلدية أهمية وعي الجمهور، والالتزام الذي كان له الأثر الكبير في نجاح أهداف برنامج التعقيم الوطني في جميع المناطق السكنية والصناعية والخدمية والمساكن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي؛ من خلال تكامل أدوار الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ البرنامج، وتعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي.

وحرصت على المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وموظفي البلدية؛ حيث قامت البلدية خلال عمليات التعقيم بإغلاق مراكز الخدمات الحكومية والمكاتب الإدارية ومراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة التابعة لها على مستوى مدن منطقة الظفرة، بشكل دوري ومخطط على أن يتم فتحها بعد الانتهاء من عمليات التعقيم.