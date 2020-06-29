«جائزة حمدان الطبية» تنظم ندوات علمية حول «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ابتداء من غد «الأربعاء»، سلسلة من الندوات العلمية «عن بعد»، تناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».ويتبادل مجموعة من الفائزين السابقين بالجائزة، وعدد من المحاضرين من ذوي الخبرة في مجال الأمراض المعدية تجاربهم المتنوعة، ويستعرضون الممارسات الطبية ذات الأهمية لمجابهة الفيروس.وتعقد الندوة الأولى «الأربعاء»، وتتناول موضوع اللقاحات من خلال عرضين علميين، الأول بعنوان: «لقاحات للأهداف الصعبة» يقدمه البروفيسور ستانلي بلوتكين الأستاذ المساعد بجامعة جونز هوبكنز، والثاني بعنوان: «آفاق للقاح كوفيد-2 سارس» تقدمه الدكتورة هارييت روبنسون أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة إيموري.ويشارك في إدارة المناقشات البروفيسور سهام الدين كلداري رئيس اللجنة العلمية للبحوث الطبية بالجائزة نائب أول عميد البحوث المدير العام لمعهد أبحاث جامعة نيويورك- أبوظبي.وأعرب عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن سعادته بهذا التعاون الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، بضرورة تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية؛ للارتقاء بالبحث العلمي، والنهوض بالقطاع الصحي.ونوّه بما يشهده القطاع الصحي من تحديات هائلة في ظل ظروف جائحة «كوفيد- 19»، ما يحتم على القائمين عليه في العالم العربي والعالم أجمع مواجهة تلك التحديات، من خلال توفير التأهيل العلمي والمهني المستمر للعاملين، وتدريبهم على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في التخصصات المختلفة، وتكثيف الجهود والتعاون بين المؤسسات الصحية التي يجب أن تضع تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة للمريض على قمة أولوياتها.وقال ابن سوقات، إن الدعوة لحضور هذه الندوات ستكون عامة ومجانية لجميع المؤسسات والأفراد، منوهاً بأن هذه السلسلة من الندوات ستتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي يقدمها نخبة من المحاضرين المتخصصين من جميع أنحاء العالم؛ لتظل الجائزة منصة لتلاقي الخبرات وتبادل المعارف.

(وام)